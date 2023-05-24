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ВОЗ осудила российскую агрессию против Украины, отвергнув альтернативную резолюцию Москвы

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Лондон, Среда 24 мая 2023 14:18
ВОЗ осудила российскую агрессию против Украины, отвергнув альтернативную резолюцию Москвы Фото: ВОЗ осудила российскую агрессию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняла резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины, в том числе нападения на медицинские учреждения. Российский проект был отвергнут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение было принято 80 голосами против 9 при 52 воздержавшихся и 36 отсутствующих странах.

Предложение, выдвинутое на ежегодном собрании агентства ООН странами Запада, также призывает к оценке воздействия российской агрессии на сектор здравоохранения.

Альтернативное предложение Москвы

Россия представила встречное предложение о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине, но не упомянула о своей роли в войне. Это предложение было отклонено сразу после первого тура 62 голосами против 13 при 61 воздержавшемся и 41 отсутствующей стране.

Напряженность накалялась в преддверии голосования по двум проектам. Во время выступлений с критикой России посланник Москвы прерывал. Посол Великобритании Саймон Мэнли также обвинил Россию в распространении "дезинформации" на ассамблее, а российский чиновник подтвердил, что она распространяла брошюры, обвиняющие украинские силы в нападениях на медицинские учреждения в некоторых частях страны, которые она контролирует.

Решения перекликаются с прошлогодним собранием, когда также были представлены два набора предложений, при этом резолюция Запада была принята 88 голосами за и 12 против. Уровень воздержавшихся и отсутствующих был высоким, как и при голосовании в этом году.

Напомним Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения решил закрыть Европейский офис ВОЗ в Москве. Украина инициировала этот процесс еще в мае прошлого года.

Кроме того, в мае прошлого года в Минздраве Украины призвали прекратить членство РФ в исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения. Инициатива была выдвинута после обращения страны-агрессора в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев.

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