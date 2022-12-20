Около четверти украинцев могут иметь психические расстройства из-за войны, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт, заявил, что около четверти населения Украины, а это почти 10 миллионов человек, могут страдать от психических расстройств из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Хабихта, расстройства, которые наблюдаются у украинцев, могут включать тревогу, стресс и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное тревожными событиями из-за вторжения России на территорию Украины. Он добавил, что количество случаев растет после 10 месяцев конфликта, из-за чего отдельное агентство ООН вынуждено было запустить онлайн-службы поддержки.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что респираторные заболевания в Украине возрастут с холодной погодой и недостаточным отоплением, как и автомобильные аварии на неосвещенных улицах из-за отключения света.

"Система здравоохранения работает. Но поскольку это 10 месяцев, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы", – добавил Хабихт.