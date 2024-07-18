Сколько раз за время войны РФ обстреливала больницы в Украине: ответ ВОЗ

За период полномасштабной войны в Украине Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 1888 атак на инфраструктуру системы здравоохранения в Украине, в том числе на медучреждения, медиков, автомобили скорых. Больше всего пострадавших учреждений – в прифронтовых регионах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

В каких регионах больше всего пострадавших больниц

Обстрел "Охматдета" в Киеве поразил украинцев, и в тот день также были атакованы многие другие учреждения здравоохранения по всей стране, говорит представитель ВОЗ,

"В селе Липцы Харьковской области ВОЗ ранее установили модульный пункт первичной медицинской помощи. Он также подвергся атаке, теперь этого пункта просто нет", – отмечает он.

По словам Ярно Хабихта, велика потребность документировать такие случаи. Сейчас фиксация обстрелов на медицинскую инфраструктуру во время войны в Украине – одна из функций ВОЗ.

"По состоянию на сегодняшний день мы отследили и задокументировали 1888 атак на инфраструктуру системы здравоохранения в Украине (на медицинские учреждения, медиков, на автомобили скорых и так далее – ред.). Сейчас наша роль состоит в том, чтобы обеспечить мониторинг, проверку и отчетность об атаках на систему здравоохранения", – говорит собеседник.

По сравнению с ситуацией после 24 февраля 2022 года, сейчас происходит больше обстрелов гражданской инфраструктуры, чем раньше.

"Мы теряем коллег – медицинских работников – медсестер, врачей, парамедиков. В 2024 году также гораздо больше работников здравоохранения получили ранения. Такие обстрелы лишают людей доступа к медицинской помощи", – отмечает представитель ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали отчет, где привели данные об обстрелах медицинской инфраструктуры в Украине, которые собирали с ноября 2022 по май 2023 года.

"Наиболее частично поврежденных учреждений здравоохранения – в Харьковской области – 134 объекта (21%), Черниговской – 102 (33%), Донецкой – 102 (37%) и в Херсонской – 42 (48%). Есть данные относительно полного повреждения заведений. Здесь цифры следующие: Харьковская область – 39 (6%) объектов, Херсонская – 8 (9%) и Донецкая – 43 (16%)", – приводит данные Ярно Хабихт.