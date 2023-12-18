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В ЕС не использовали миллионы закупленных вакцин от COVID-19, - Politico

Понедельник 18 декабря 2023 11:11
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В ЕС не использовали миллионы закупленных вакцин от COVID-19, - Politico Фото: миллионы вакцин от COVID-19, закупленных странами ЕС, остались неиспользованными (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

По неполной оценке, около 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, остались неиспользованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

С начала пандемии коронавируса в конце 2020 года страны ЕС совместно приобрели 1,5 миллиарда доз вакцины (более трех на каждого человека в Европе). Многие сейчас лежат на свалках по всему континенту.

Как отмечает издание, нелегко выявить, сколько вакцин было выброшено. Правительства, включая вторую по численности населения страну ЕС Францию, неохотно раскрывают масштабы отходов.

Расчеты Politico основаны на цифрах из 19 европейских стран. Однако издание отмечает, что реальное количество выброшенных вакцин, вероятно, гораздо выше.

Германия, например, предоставила данные об отходах в июне 2023 года. К тому времени на складах было еще 120 миллионов вакцин. С тех пор производители вакцин также представили новые версии, адаптированные к последним вариантам коронавируса, что делает старые вакцины устаревшими и, скорее всего, будут выброшены.

Politico оценивает стоимость 215 миллионов израсходованных вакцин более чем в 4 миллиарда евро на основе на сообщаемые в СМИ цены на вакцины. Для стран, которые сообщили только общее количество уничтоженных вакцин, без разбивки по типу вакцины, издание использовало средневзвешенную цену в 19,39 евро.

Многие вакцины, о которых идет речь, были приобретены на пике пандемии в 2021 году, когда ЕС, США и Великобритания пытались обеспечить ограниченное количество доз. Именно в это безумное время ЕС заключил самый большой контракт на закупку 1,1 миллиарда доз у Pfizer и BioNTech.

Отмена статуса пандемии COVID

Напомним, 5 мая 2023 года председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, объявленной из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

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COVID Вакцина от коронавируса
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