Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців Тиграя
Фото: Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців Тиграя (twitter.com/TheNorthStar21)
Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців з регіону Тиграй. У свою чергу, повстанці заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддіс-Абебу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Раніше прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграя (НФОП). Влада Аддіс-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю і підготуватися до захисту своїх районів.
Уряди чотирьох з 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграя.