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Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців Тиграя

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Ефіопія, Середа 03 листопада 2021 05:33
Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців Тиграя Фото: Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців Тиграя (twitter.com/TheNorthStar21)
Автор: Анна Полисученко

Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців з регіону Тиграй. У свою чергу, повстанці заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддіс-Абебу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Раніше прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграя (НФОП). Влада Аддіс-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю і підготуватися до захисту своїх районів.

Уряди чотирьох з 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграя.

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