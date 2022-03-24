RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збройні сили відбили атаку ворога на Ізюм, – Генштаб

Фото: Знищення Ізюма окупантами (Max Strel/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил підтвердив, що Ізюм у Харківській області залишається під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

"На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста", – йдеться в повідомленні.

Міноборони РФ раніше оголосив про перехід контролю над Ізюмом до російських військових. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав таку інформацію фейком.

"Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів", – заявив очільник області.

До слова, Генштаб ЗСУ заявив про перекидання РФ озброєння і техніки в Крим і Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківГенштаб ВСУВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України