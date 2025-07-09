Они повсюду и уже нет сил терпеть? 8 эффективных способов избавиться от мух в квартире

Ловушки для мух

Домашние ловушки обязательно должны содержать приманку - это могут быть кусочки фруктов, варенье или сироп. Они привлекают насекомых запахом, мухи попадают внутрь и погибают.

Чтобы новые особи не залетали в дом, на окна стоит установить москитные сетки. Простые ловушки легко сделать из пластиковых бутылок или банок - достаточно налить внутрь сладкую жидкость.

Липкие ленты

Липкие ленты - популярный способ борьбы с мухами в быту. Их подвешивают к потолку или над светильником, и насекомые, садясь на них, приклеиваются.

Такие ловушки можно сделать самостоятельно: нарежьте бумагу полосками и смажьте смесью канифоли, льняного или касторового масла, глицерина и сахара. Смесь следует готовить на водяной бане, чтобы компоненты хорошо растворились.

Фумигаторы

Фумигаторы лучше использовать в закрытых помещениях, когда дома нет людей или животных. Перед включением плотно закройте окна и двери, а после обработки - тщательно проветрите дом.

Такое средство эффективно уничтожает мух, комаров и другую летающую живность. Для полной безопасности после обработки желательно протереть поверхности влажной тряпкой.

Аэрозольные спреи

Спреи с инсектицидами следует использовать осторожно, избегая контакта с продуктами питания и личными вещами.

Обязательно держите домашних любимцев подальше от обработанной комнаты на несколько часов. После распыления откройте окна и протрите мебель, на которую могло попасть средство.

Летом мехи - это вечный раздражающий фактор в квартире (фото: Pexels)

Эфирные масла

Мухи чувствительны к резким ароматам, поэтому эфирные масла - естественное средство отпугивания. Лучше всего действуют ароматы лаванды, эвкалипта, базилика, мяты и цитронеллы.

Их можно использовать в аромалампах или добавить в воду для распыления по окнам и дверям.

Отпугивающие растения

Некоторые травы имеют запах, который раздражает мух и заставляет их покидать помещение. Самые эффективные - полынь, бузина, черемуха, крапива и пижма. Свежие или сушеные веточки можно разложить в вазах или в углах комнат.

Темнота как средство

Мух привлекает свет, поэтому затемнение помещения - еще один трюк. Если оставить открытым лишь одно окно или форточку, есть вероятность, что насекомые сами вылетят на свет. Такой способ работает, если в комнате нет еды, мусора или сладких напитков.

Мухобойки и пылесос

Самый старый способ борьбы с мухами - физическое уничтожение. Для этого подойдут мухобойки, газеты или даже пылесос.

Если используете пылесос, сразу после этого выбросьте мешок для мусора, чтобы не допустить возвращения мух. Такой метод эффективен при незначительном количестве насекомых или если вы просто хотите снять стресс после работы.