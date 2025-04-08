Они работают в тени, но для всей страны: 8 апреля - День работников военкоматов

ТЦК и СП: не только о повестках

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - это органы военного управления, отвечающие за мобилизацию, ведение учета военнообязанных, набор на контрактную службу, социальное сопровождение военных и их семей. Созданные по новым стандартам, эти центры стали не только точкой отсчета для будущих военных, но и центром государственной заботы о ветеранах, пенсионерах ВСУ и их семьях.

В составе ТЦК работают три категории людей: военнослужащие, государственные служащие и работники ВСУ. Гражданские лица не носят форму, не имеют оружия и не участвуют в боевых действиях, однако обеспечивают бесперебойную работу системы. В то же время более 90% военнослужащих, которые сегодня служат в ТЦК, имеют боевой опыт - они воевали на фронте, а сейчас, по состоянию здоровья, продолжают службу в тылу.

От военкомата до современной структуры

Первые шаги к реформе были сделаны еще в 2017 году, когда в Черниговской области стартовал пилотный проект преобразования военкоматов в ТЦК. Впоследствии опыт распространился на всю страну. Окончательно правовая основа для новой структуры появилась в 2021 году, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон. А с 23 февраля 2022 года ТЦК официально стали единой системой вместо военкоматов.

Отныне - это не только место, где "выдают повестки", как упрощенно считает общество. Это разветвленная структура из более 200 ТЦК и около 300 подразделений по всей стране, которые работают в подчинении четырех оперативных командований: "Север", "Юг", "Запад" и "Восток". Они действуют на основе единого государственного реестра военнообязанных, ведут электронный учет, координируют мобилизационные процессы и занимаются социальным сопровождением.

Между доверием и критикой

После начала полномасштабного вторжения роль ТЦК возросла в разы. Однако вместе с этим возросло и внимание общественности. В 2023 году президент Владимир Зеленский уволил всех руководителей областных ТЦК из-за коррупционных скандалов. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец неоднократно осуждал незаконные задержания граждан. Звучала критика и от народных депутатов, в частности за ошибки в документации, неправильную мобилизацию и недостаток человечности в общении с гражданами.

Протесты, расследования, резонансные случаи - все это влияет на доверие к системе. Но в то же время именно в ТЦК сейчас работают люди, которые ежедневно держат фронт тыла: принимают документы, организуют отправки, поддерживают семьи военных, заботятся о тех, кто возвращается с войны.

Профессия - держать тыл

ТЦК - это не только о бронежилетах и учете. Это о людях, которые в сложной системе мобилизации и социальной защиты пытаются сохранить порядок и человеческое лицо. И хоть часто они "в тени", их работа - для всей страны.

8 апреля - еще один повод вспомнить, что сильная армия начинается с тех, кто ее формирует, поддерживает и сопровождает. И поблагодарить их за службу.

При подготовке материала использованы следующие источники: Wikipedia.org, Ивано-Франковский ТЦК и СП, сайт Министерства обороны Украины.