"Они все равно уже мертвые". Как российское командование шлет мобилизованных на передовую

Военнослужащие и их родственники рассказывают, что под Луганском мобилизованных шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC News.
По информации издания, в районе Макеевки Луганской области мобилизованных ночью шлют на передовую, а с самого утра их позиции обстреливает ВСУ. Так произошло и в ночь с 1 на 2 ноября. Четыре роты мобилизованных из Воронежской, Свердловской, Челябинской областей - это около 500 человек - отправились в сторону Макеевки. Командование заявило, что их взвод будет в 15 километрах от фронта, но в итоге, как только рассвело, их позиции накрыло огнем.
"Шквальный огонь по нам. Квадрокоптеры летают - только улетят, и тут же огонь", - рассказал 28-летний Дмитрий Слободчиков. "Нас слева и справа обстреливали. Минометами, "Градами", - подтверждает слова Слободчикова его сослуживец Алексей Агафонов.
По его словам, военные лежали в вырытых кое-как окопах и хотели отступать, но командир роты приказал "сидеть". В какой-то момент Дмитрий Слободчиков понес раненого сослуживца, которому осколком раздробило колено, в тыл. То есть в сторону села Краснореченское, откуда мобилизованных отправили на позиции. Там командование полтора часа решало, что делать с раненым бойцом.
Слободчиков в это время хотел вернуться к сослуживцам и вывести их из-под обстрела, но полковник такой приказ не отдал и заявил, что "они все равно уже мертвые". После разговора с командиром помладше Дмитрий все-таки вернулся и вывел взвод тремя группами по десять человек.
Алексей Агафонов рассказал изданию, что из двух взводов тогда погибли около 10 человек. Но с наступлением рассвета мобилизованные увидели, что вокруг них лежит много погибших. По их словам, в этом же месте ранее уже обстреливали российские позиции.
"Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами", - описывает увиденное Агафонов. Примерно также это описывает и Слободчиков: "Двухсотых очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше".
Все, кто после обстрела остался в живых, отправились пешком в село в Краснореченское. Там их данные переписала военная полиция, после чего их увезли в Сватово. Теперь они отказываются возвращаться на передовую. Вечером 7 ноября в одном из домов в Сватово прятались 29 мобилизованных, в другом - еще 21 человек.
"У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали", - отмечает Дмитрий Слободчиков.
По его словам, если украинские войска доберутся до Сватово, то оставшиеся мобилизованные будут отстреливаться. Так же они собираются поступить и в случае если военная полиция решит снова отправить их на передовую.
"Если сюда сунется, мы будем отбиваться. Мы не хотим на "перед" идти, мы насмотрелись - кишки, ноги оторванные", - говорит Слободчиков.
5 ноября "Верстка" написала, что под Макеевкой погибли 500 мобилизованных из Воронежской области, однако никакого подтверждения этой информации пока нет - издание ссылалось на слова того же Алексея Агафонова. В разговоре с Русской службой BBC Агафонов также сказал, что у него нет подтверждений. Власти эту информацию пока не комментировали.
Издание связалось с родственниками мобилизованных, которые попали под обстрел в районе Макеевки в ночь с 1 на 2 ноября. Их рассказы также совпадают: мобилизованных привезли в лес, приказали рыть окопы, начался обстрел, многие погибли, но сколько именно - неизвестно.
Русская служба BBC приводит рассказы еще нескольких мобилизованных и их родственников. Все они похожи. Мобилизованным обещают, что в Луганской области они будут занимать вторую или третью линию обороны, но в итоге они попадают под обстрел ВСУ, многие гибнут. Оставшиеся в живых отступают без командиров, потому что они либо убиты, либо ранены, либо сбежали.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в результате обстрела украинских военных под селом Макеевка (Луганской области) был уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сотни врагов ликвидированы.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, мобилизованные россияне, которых перебрасывают на фронт, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.
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