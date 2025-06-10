"Они хотят обогащения": Трамп обвинил Иран в срыве ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отклонил ключевую часть американского предложения, которое могло бы сдвинуть с мертвой точки переговоры по иранской ядерной программе.

По словам Трампа, Тегеран настаивает на сохранении обогащения урана на собственной территории. Вместе с тем, Вашингтон считает это неприемлемым.

Ситуация между двумя странами грозит новым витком напряженности.

Иран настаивает на продолжении обогащения урана

Так, по соглашению 2015 года, Иран имеет право обогащать уран только до 3,67%.

Вместе с тем, по факту стало известно, что Иран нарастил производство урана близкого к бомбовому уровню.

Хотя власти Ирана заявляют, что они обогащают уран исключительно для гражданских энергетических нужд, однако в США опасаются, что это может быть использовано для создания ядерного оружия.

"Мы хотим, чтобы они прекратили обогащение полностью. Они - нет. И это неприемлемо", - заявил Трамп.

Предложение США по международному консорциуму

По информации The New York Times, администрация Трампа предлагала временное соглашение, которое позволило бы Ирану обогащать уран на низких уровнях до тех пор, пока международный консорциум с участием Ирана и арабских государств не начнет производить ядерное топливо для стран Ближнего Востока.

Это должно было бы предотвратить Иран в создании бомбового топлива, но обеспечить его ресурсами для мирной энергетики.

Следующие переговоры и реакция Ирана

Следующая встреча между американскими и иранскими чиновниками запланирована на четверг, но Трамп пока не уточнил место проведения или руководителя делегации со стороны США.

Контакты Трампа с Нетаньяху относительно военных действий

Трамп также рассказал, что общался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который ранее настаивал на совместных ударах по иранским объектам. Президент США назвал такое предложение "неподходящим" во время переговорного процесса.