"Они хотят обогащения": Трамп обвинил Иран в срыве ядерной сделки

Иран отклонил ключевую часть американского предложения по ядерной программе. Теперь перед США встало сложное решение: усиливать дипломатическое давление, вернуться к санкционной эскалации или рассматривать более жесткие варианты действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отклонил ключевую часть американского предложения, которое могло бы сдвинуть с мертвой точки переговоры по иранской ядерной программе.
По словам Трампа, Тегеран настаивает на сохранении обогащения урана на собственной территории. Вместе с тем, Вашингтон считает это неприемлемым.
Ситуация между двумя странами грозит новым витком напряженности.
Так, по соглашению 2015 года, Иран имеет право обогащать уран только до 3,67%.
Вместе с тем, по факту стало известно, что Иран нарастил производство урана близкого к бомбовому уровню.
Хотя власти Ирана заявляют, что они обогащают уран исключительно для гражданских энергетических нужд, однако в США опасаются, что это может быть использовано для создания ядерного оружия.
"Мы хотим, чтобы они прекратили обогащение полностью. Они - нет. И это неприемлемо", - заявил Трамп.
По информации The New York Times, администрация Трампа предлагала временное соглашение, которое позволило бы Ирану обогащать уран на низких уровнях до тех пор, пока международный консорциум с участием Ирана и арабских государств не начнет производить ядерное топливо для стран Ближнего Востока.
Это должно было бы предотвратить Иран в создании бомбового топлива, но обеспечить его ресурсами для мирной энергетики.
Следующая встреча между американскими и иранскими чиновниками запланирована на четверг, но Трамп пока не уточнил место проведения или руководителя делегации со стороны США.
Трамп также рассказал, что общался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который ранее настаивал на совместных ударах по иранским объектам. Президент США назвал такое предложение "неподходящим" во время переговорного процесса.
Напомним, что Соединенные Штаты и Иран ведут переговоры с целью заключения новой ядерной сделки после того, как Дональд Трамп еще во время своей первой президентской каденции объявил о выходе США из предыдущей договоренности.
А недавно стало известно, что иранская разведка якобы получила тысячи секретных файлов, касающихся ядерной программы Израиля.
В свою очередь Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам.
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