RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Они боролись за будущее Украины". Буданов обратился в День памяти Героев Крут

Фото: Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В четверг, 29 января, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам, чтобы почтить День памяти Героев Крут - события конца января 1918 года, ставшие символом мужества и самопожертвования в борьбе за государственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова.

Он напомнил, что под станцией Круты несколько сотен украинских студентов, курсантов и добровольцев стали на защиту Украины против значительно более многочисленной московской армии. Многие из них не имели боевого опыта и впервые держали оружие, однако осознавали главное - государство нужно защищать.

По словам Буданова, бой под Крутами позволил задержать врага на несколько дней, что дало Украинской Народной Республике время для заключения международного договора и получения признания независимости.

Он подчеркнул, что юноши боролись не просто за станцию, а за будущее Украины, доказав: государственность невозможна без готовности ее защищать. Эта истина, по его словам, объединяет все поколения украинских воинов - от крутянцев до защитников Донецкого аэропорта и нынешних защитников страны.

Руководитель ОП подчеркнул, что настоящая память о подвиге Героев Крут заключается в ответственности за государство и в построении страны, достойной их самопожертвования - с сильными институтами, без коррупции и с развитым гражданским обществом.

"Честь и вечная память Героям Крут. Слава Украине!", - написал Буданов.

Ранее РБК-Украина рассказывало о Дне памяти Героев Крут, который отмечают 29 января. Мы напомнили о бое под Крутами 1918 года, его значении для украинской государственности и получения международного признания УНР, а также сообщали, где и когда сегодня состоялась официальная церемония возложения цветов в Киеве в честь погибших.

Напомним, историк Виталий Нахманович в разговоре с РБК-Украина рассказал, усвоил ли мир уроки Второй мировой войны и каким образом сегодня сохранять память поколений о трагедиях прошлого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановИстория УкраиныДень памяти героев Крут