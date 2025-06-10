"Она странный человек": Трамп высмеял "турне" Тунберг в Сектор Газа

Задержание Тунберг

Судно Madleen отправилось в рамках гуманитарной инициативы "Флотилия свободы". Активисты планировали доставить медикаменты, еду и другие необходимые ресурсы жителям Сектора Газа.

9 июня военные Израиля задержали корабль. На борту находились 12 активистов, среди которых были шведская экоактивистка Грета Тунберг и депутат Европарламента Рима Хассан.

Согласно информации Министерства иностранных дел (МИД) Израиля, активисты будут находиться под стражей в Рамле до депортации в родные страны. В частности среди задержанных граждане Швеции, Франции, Бразилии, Турции, Испании, Германии и Нидерландов.

Отдельно стоит добавить, что Израиль сразу предупреждал активистов о том, что им не удастся добраться до Сектора Газа.

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