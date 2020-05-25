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У Волинській області зафіксували спалах COVID-19

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 22:05
У Волинській області зафіксували спалах COVID-19
Фото: швидка медична допомога (РБК-Україна)

На заводі у Торчині спалах коронавірусу

На підприємстві "Волиньхолдинг" в селищі Торчин Луцького району Волинської області зафіксували спалах коронавірусу. На підприємстві "Волиньхолдинг" виявили 8 випадків COVID-19.

Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак під час брифінгу.

Зазначається, що станом на 25 травня на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксовано 8 випадків COVID-19.

"Випадки зареєстровані у Луцьку, три в Луцькому районі, два в Ківерцівському і один в Локачинському районі. Коло контактних осіб становить 45 людей", - повідомила Щербак.

Наразі всі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи.

25.05.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 24 травня 2020 р.

Нагадаємо, після ослаблення карантину у Вінниці зростають показники інцидентності захворювання коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей, при цьому Вінницька область входить до переліку регіонів, де пом'якшили карантинні заходи.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України Волынская областьвспышкаКоронавірус
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