У Волинській області посилюють карантин

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні заходи у Волинській області. Додаткові обмеження вводяться відсьогодні.

Про це повідомляє прес-служба Волинської ОДА.

Так, з 22 червня на території області посилюються заходи шляхом заборони:

роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів (крім розташованих у них магазинів), діяльність установ, що надають послуги з розміщення, установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень в міжобласному сполученні;

проведення релігійних заходів за участю більше ніж десять осіб;

роботи дошкільних навчальних закладів

Водночас дозволена робота закладів громадського харчування на літніх майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей до 14 років).

Також дозволяється діяльність з надання послуг щодо здійснення адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу прийому їжі, респіраторів або захисних масок.

Крім того, в окремих районах, де виявлено спалах COVID-19, будуть приймати додаткові заходи для недопущення розповсюдження інфекції. Серед таких районів - Ратнівський, Камінь-Каширський.

Нагадаємо, в Україні підтвердили 681 новий випадок COVID-19.

Крім того, з 22 червня набрала чинності нова методологія оцінювання епідситуації в регіонах.