У МОЗ назвали умови переходу шкіл на дистанційне навчання

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину. У "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

У МОЗ повідомили, що у "зелених" зонах карантину відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

У регіонах, в яких встановлений "жовтий" або "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу.

Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу.

Якщо в регіоні встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, то відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу.