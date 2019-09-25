У Волинській області сталася потрійна ДТП з мікроавтобусом, є жертви

У вівторок, 24 вересня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин у Волинській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, близько 13:00 поблизу села Годовичі сталося зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, вантажівки DAF XF та легкового автомобіля Volvo. Вантажівка на швидкості зіткнулася з попутнім мікроавтобусом, який перед цим зіткнувся з легковим автомобілем, що призупинився через погану видимість від задимлення внаслідок спалення стерні на полі.

Як повідомляється, в результаті аварії загинули двоє пасажирів мікроавтобусу - чоловіки віком 39 та 58 років. Крім того, ще п'ятеро пасажирів мікроавтобусу отримали травми. Також травмувалася пасажирка Volvo - 47-річна іноземка. Троє постраждалих були госпіталізовані.

"Поліцейські в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримали 51-річного водія вантажівки DAF XF. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб", - зазначили в поліції.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 24 вересня у Дніпрі сталася ДТП з участю вантажівки та маршрутки. В результаті аварії постраждали щонайменше 11 осіб. Постраждалі з легкими та середньої ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

Також повідомлялося, що в Донецькій області зіткнулися автомобіль і мікроавтобус, в результаті чого постраждали 10 осіб, троє з яких - діти. Водій транспортного засобу на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося ДТП.