У Донецькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали 10 людей

Фото: місце ДТП (dn.npu.gov.ua)

Серед постраждалих в ДТП у Донецькій області троє дітей

В селі Андріївка (Донецька область) зіткнулись автомобіль та мікроавтобус, в результаті чого постраждали 10 людей, троє з яких - діти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося зіткнення. Внаслідок ДТП травмувалося 10 людей, троє з них - діти.

Фото: місце ДТП (dn.npu.gov.ua)

"Попередня кваліфікація події - ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку на Кільцевій дорозі міста Бровари сталась дорожно-транспортна пригода з участю 7 автомобілей.

Крім того, у суботу під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей.

Також у селі Пилиповичі (Житомирська область) в неділю сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинули 9 людей та 10 осіб були госпіталізовані.