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У ЄС стурбовані питанням контрабандних потоків через Україну

Новини » Політика    09.07.2019 - 15:44
У ЄС стурбовані питанням контрабандних потоків через Україну
Фото: Олексій Гончарук (Уніан)

Україна за роки незалежності перетворилася на світовий хаб контрабанди

Представників Європейського союзу стурбувало питання потоків контрабанди, які проходять через Україну. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна за роки незалежності перетворилася на світовий хаб контрабанди.

"За роки незалежності Україна перетворилася у світовій хаб для контрабанди. Контрабандні цигарки для того, щоб потрапити в Європу через Україну проходять по всьому світу: це і ОАЕ, і Білорусь, і Молдова, і Китай, і непідконтрольні території. Спекти глобальний", - заявив Гончарук.

Також він зазначив, що Україна є інструментом для контрабандного потоку тютюнових виробів в Європу.

"Україна стала інструментом для нелегального потоку сигарет в Європу. Це створює проблеми як в Україні з несплатою податків, так і для наших колег у ЄС. Це є одним з питань, які вони постійно піднімали під час міжнародних зустрічей", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що на даний момент пріоритетним завданням у роботі АМКУ є встановлення чітких і прозорих правил комерційної діяльності на ринку тютюнових виробів.

За даними Всесвітньої митної організації, у 2016 році Україна стала першою за обсягом нелегального ввезення сигарет в Євросоюз - майже 40% контрабандних тютюнових виробів надходить в Європейський союз з України. Щорічний оборот тіньового тютюнового ринку оцінюється в 450 млн доларів.

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