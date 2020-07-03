Волинська область посилила карантин в місцях масового відпочинку

З 3 липня в Волинській області посилили карантинні заходи у місцях масового відпочинку людей через складну епідеміологічну ситуаці. Зокрема, у Шацькому районі забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

Про це повідомляє прес-служба Волинської ОДА.

Подання про посилення карантину подала головний державний санлікар області Наталія Янко. Наразі область посідає 4-те місце в Україні щодо поширення COVID-19.

В області також прийняли рішення додатково провести перевірки закладів, що надають послуги з розміщення, у тому числі баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів.

Нагадаємо, на заході України найбільш зараженими коронавірусом регіонами є Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська області.

Зазначимо, в Україні другий день майже 900 нових випадків коронавірусної інфекції.