На Волині послабили карантин

У Волинській області прийняли рішення про ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, відновлюють міжобласні перевезення і роботу дитячих садків.

Про це повідомили у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Відповідне рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 липня.

"Зокрема, дозволені пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та відвідування дошкільних закладів. Крім того, скасовано обмеження щодо роботи засобів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо)", - повідомили в ОДА.

Також прийнято було продовжено час роботи розважальних закладів, кінотеатрів, ресторанів, кафе і барів з 7:00 до 23:00.

Як зазначили в ОДА, таке рішення було прийнято у зв'язку з тенденцією до зниження захворюваності.

"Так, показник динаміки випадків інфікування... на сьогодні становить мінус 22,6% (при рекомендованому не більше + 10%). Кількість заражень за останній тиждень зменшилася на 30%. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тисяч населення", - повідомив головний санітарний лікар області Наталія Янко.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я Волинська область не входила в список регіонів, готових до ослаблення.

Раніше РБК-Україна писало, що послабили карантин також у Рівненській області, дозволивши роботу залів ресторанів і кінотеатрів.