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На Волині чоловік створював і продавав дитячу порнографію

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 09:42
На Волині чоловік створював і продавав дитячу порнографію
Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Жертвою зловмисника був його 13-річний похресник

Правоохоронці викрили 28-річного жителя Волинської області, який займався створенням та розповсюдженням дитячої порнографії. Чоловік здійснював сексуальне насильство над 13-річним хлопчиком і записував все на відео.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка, виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участю неповнолітньої дитини. При цьому чоловік є хрещеним дитини.

"Як встановлено в ході попереднього розслідування, підозрюваний, скориставшись безпомічним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини і знімав цей процес на відео. Створений за участю дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в Інтернеті", - повідомили в прокуратурі.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком і створення порнографічної продукції з його участю з метою отримання грошових коштів (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України). Підозрюваного суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.

Зараз тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні до злочинів. Підозрюваному загрожує від 10 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці викрили 59-річного жителя Дніпропетровської області на створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Також повідомлялося, що в Україні планують удосконалити законодавство щодо захисту дітей від насильства.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Волыньпреступленияпорнографиясексуальное насилие
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