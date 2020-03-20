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На Волині 5 осіб з підозрою на коронавірус намагалися втекти з лікарні

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 09:52
На Волині 5 осіб з підозрою на коронавірус намагалися втекти з лікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В одного з чоловіків під час перетину кордону виявили підвищену температуру

У Волинській області п'ятеро чоловіків, поміщених на обсервацію у зв'язку з підозрою на коронавирус, намагалися втекти з лікарні. Про це повідомив голова Любешівської районної державної адміністрації Сергій Фесик, передає 12 канал.

За його словами, що п'ятеро чоловіків поверталися в Україну з заробітків у Росії, коли у одного з них на кордоні виявили температуру 38 градусів. Їх доставили в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні для перевірки. Всі вони жителі Закарпатської області.

"Стан здоров'я їх задовільний, температури ні в кого з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їх машина. І на всякий випадок - поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів", - повідомив Фесик.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків коронавіруса. З них три людини померли. При цьому 19 березня з'явилися перші випадки зараження всередині країни.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса в Київській, Житомирській та Чернівецькій областях задіяли Національну гвардію. Превентивні заходи здійснюються на в'їздах у Київ, Вінницю, Дніпро, Черкаси, в населених пунктах Ямпільського району.

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