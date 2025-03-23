У Трампа будут просить РФ вернуть украинских детей "как меру укрепления доверия"

Журналистка отметила, что одним из вопросов, которые президент США Дональд Трамп поднял, является возвращение украинских детей, которых похитили в рамках государственной программы России по русификации, принудительного изъятия из семей и депортации в Россию.

"Президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. Россияне и украинцы обменялись почти 200 пленными сразу после их разговора. Он также обсуждал будущее этих детей. Это, безусловно, один из ключевых шагов для укрепления доверия", - отметил Уолтц.

В то же время советник президента США сказал, что стоит сделать шаг назад и оценить ситуацию. По его словам, еще несколько месяцев назад никто не говорил о том, как завершится эта война, и сейчас стоит задуматься, какой она будет через год, два или три. Он подчеркнул, что ранее конфликт находился в тупике, однако теперь обе стороны участвуют в переговорах в одном помещении.

Уолтц также заявил, что Соединенные Штаты фактически воплощают в жизнь видение президента Трампа о прекращении войны, которое было частью его предвыборной кампании.

В то же время на уточняющий вопрос журналистки, будут ли США требовать освобождения этих детей как шаг для укрепления доверия, Уолтц ответил утвердительно.

"Мы обсуждаем ряд мер для укрепления доверия. Это одна из них", - сказал он.