Уолтц обсуждал в Signal урегулирование войны России против Украины, - WSJ

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц использовал мессенджер Signal для обсуждения мирного урегулирования войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как рассказали источники издания, Уолтц создал и отвечал за несколько конфиденциальных и важных для национальной безопасности чатов в Signal с членами правительства США.
Речь идет, в частности, о чатах, где обсуждалось посредничество США между Россией и Украиной и военные миссии. Однако они не уточнили, обсуждалась ли в этих чатах секретная информация.
Отмечается, что после скандала с чатом в Signal, где обсуждали удары по хуситам и куда ошибочно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, Уолтц начал терять влияние на президента США Дональда Трампа и поддержку других членов Белого дома.
По словам источников WSJ, самым большим проступком советника в глазах Трампа было не создание чата и обсуждение секретной информации, а то, что у Уолтца был номер телефона Голдберга.
Собеседники издания отметили, что Трамп сохранил должность Уолтца, потому что не хотел давать повод для критики демократам и СМИ. Один из источников сказал, что если бы новость об утечке из чата Signal впервые появилась в консервативном СМИ, например Breitbart, то Уолтца уже уволили бы.
Напомним, недавно в США вспыхнул громкий скандал из-за того, что советник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга к групповому обсуждению чиновниками в чате в Signal плана нанесения авиаударов по хуситам в Йемене. После этого The Atlantic опубликовала статью об утечке данных.
Подробнее об этом инциденте - читайте в материале РБК-Украина.
Добавим, издание Politico писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Трампу уволить Уолтца.
Источники западных СМИ рассказали, что американский президент согласился с тем, что Уолтц допустил ошибку, но Трамп в итоге решил его не увольнять по одной причине - не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявлять о своей правоте.
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