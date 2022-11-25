Волонтеры и СМИ по открытым источникам уточнили потери оккупантов: названа цифра

BBC, "Медиазона" и волонтеры подтвердили по открытым источникам, что по состоянию на 25 ноября на войне в Украине погибли 9311 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Среди погибших — 326 мобилизованных, 290 из них погибли в Украине, еще 36 — на территории России, до отправки на фронт.
При этом реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, поскольку во многих сообщениях о погибших в Украине военнослужащих не указывается их статус. Больше всего подтвержденных потерь после девяти месяцев войны приходится на Краснодарский край (407 погибших), Бурятию (348 погибших) и Дагестан (345 погибших).
По подтвержденным данным, более 2500 погибших — это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики.
По родам войск наибольшие потери понесли мотострелки (1675 погибших), десантники (1342 погибших). Еще по 2265 погибшим нет информации, в каких войсках они служили. Среди добровольцев журналисты подтвердили гибель 1050 человек.
Ранее мы писали, что Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, а затем начать все заново весной. Поэтому военное командование готово потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне.
Также сообщалось, что расходы Российской Федерации за 9 месяцев полномасштабного вторжения и войны против Украины составляли около 82 миллиардов долларов, что составляет около четверти ее годового бюджета.
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