"Иначе он будет бесполезен". Тренер "Ромы" назвал единственное условие для эффективности Довбика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Romanista .

Общаясь с итальянским СМИ, наставник напомнил, что у нападающего были небольшие проблемы с коленом во время пребывания в сборной Украины. Однако сейчас никакого дискомфорта он не испытывает.

Что касается низкой результативности легионера, тренер высказался так:

"Довбик - наш форвард, бомбардир, и поэтому его нужно как можно лучше поддерживать командными действиями. Мы недостаточно помогаем ему реализовать свои качества. Очень важно, чтобы игра команды адаптировалась к его характеристикам, чтобы он мог стать тем главным героем, каким, мы все знаем, он может быть".

Раньери также озвучил пути исправления ситуации:

"Нам необходимо улучшить прохождение мяча и создавать для Довбика как можно больше голевых возможностей, иначе он будет бесполезен, – уверен он. – Я поговорил с командой на эту тему и показал несколько видео, чтобы наглядно продемонстрировать, как мы должны действовать в плане игры на Довбика".

Следующий матч римский клуб проведет в понедельник, 2 декабря, против "Аталанты". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Этим поединком команды завершат 14 тур Серии А.

Довбик в "Роме": что известно

27-летний нападающий перешел в "Рому" летом 2024 года, став первым украинцем в истории "волков". Трансфер стоил римлянам 32-33 млн. евро плюс еще 5-6 млн. бонусами.

В текущем сезоне Довбик принимал участие в 17-ти матчах "Ромы" во всех турнирах. На счету украинца 6 голов и одна результативная передача.

После 13-ти туров чемпионата Италии "Рома" с 13-ю очками находится в таблице на 13-й строчке. В Лиге Европы римляне набрали шесть очков за пять туров и сейчас идут 21-ми.