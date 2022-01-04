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Після хвилі протестів. Ціни на газ у Казахстані знизять вдвічі, але не всюди

Автор: Марія Кучерявець

Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Крім цього влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави уряду Казахстану.

"Урядова комісія зустрілася з активістами, які зібралися на площі Інтимак у місті Актау. На зустрічі озвучено рішення, прийняті в ході переговорів з ініціативною групою міста Актау, а саме щодо зниження вартості зрідженого газу та встановлення ціни в 50 тенге за літр у Мангістауській області в рамках соціальної відповідальності АТ НК "Азмунайгаз", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Детальніше про події у Казахстані - в матеріалі РБК-Україна.

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КазахстанЦіна на газ