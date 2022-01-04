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Президент Казахстану проведе нараду щодо ситуації в країні на тлі протестів

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Казахстан, Вівторок 04 січня 2022 14:49
Президент Казахстану проведе нараду щодо ситуації в країні на тлі протестів Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні. Вона відбудеться завтра, 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прес-секретаря глави держави Беріка Уалі в Facebook.

"5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе робочу нараду з членами уряду, співробітниками своєї адміністрації та представниками інших зацікавлених органів з питань соціально-економічної ситуації в країні", - написав він.

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Детальніше про події у Казахстані - в матеріалі РБК-Україна.

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