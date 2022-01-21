За хвилею псевдоминувань по всій країні стоїть Росія, - СБУ

"Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один з елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну", - йдеться в повідомленні відомства.

Якщо протягом всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300. Зараз жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося.

Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам: з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна-створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу і паніку в суспільстві. На жаль, такі Інформаційно-психологічні спеціальні операції - реалії сучасних гібридних воєн, і ми повинні це усвідомлювати", - заявили в СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які "діють за хуліганськими мотивами або заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки".

"Зловмисники намагаються посилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цими вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень відправлені користувачами Інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - уточнюють в СБУ.

Оперативне відстеження каналів надходження неправдивої інформації відбувається в рамках проектів міжнародної допомоги разом з іноземними партнерами, в тому числі.