У Києві повідомили про замінування всіх шкіл. Поліція проводить перевірку

Сьогодні, 21 січня у Києві надійшло повідомлення про замінування шкіл міста. Правоохоронці наразі здійснюють перевірку.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі поліції Києва.

"Підтверджуємо, що від ранку маємо повідомлення про замінування шкіл у столиці. Триває перевірка. Наразі це вся інформація", - повідомили виданню у поліції.

Нагадаємо, з Апеляційного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.

При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станції "Театральна", "Дарниця" і "Позняки".

Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.