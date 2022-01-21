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У Києві повідомили про замінування всіх шкіл. Поліція проводить перевірку

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 10:20
У Києві повідомили про замінування всіх шкіл. Поліція проводить перевірку Фото: у Києві повідомили про замінування всіх шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 січня у Києві надійшло повідомлення про замінування шкіл міста. Правоохоронці наразі здійснюють перевірку.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі поліції Києва.

"Підтверджуємо, що від ранку маємо повідомлення про замінування шкіл у столиці. Триває перевірка. Наразі це вся інформація", - повідомили виданню у поліції.

Нагадаємо, з Апеляційного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.

При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станції "Театральна", "Дарниця" і "Позняки".

Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.

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