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У Львові евакуюють учнів всіх шкіл через повідомлення про замінування

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Львів, П'ятниця 21 січня 2022 12:10
У Львові евакуюють учнів всіх шкіл через повідомлення про замінування Фото: у Львові евакуюють учнів всіх шкіл через повідомлення про замінування
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 січня у Львові повідомили про замінування всіх шкіл міста. Наразі проводиться евакуація учнів та вчителів з навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Нацполіції Львівської області Світлану Добровольську, яку цитує "Львівський портал".

"Так, зранку 21 січня в поліцію надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у Львові", - заявила прес-секретар.

За її словами, на місця вже виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб.

"Зі шкіл евакуйовують учнів та вчителів. Фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території", - розповіла Світлана Добровольська.

Нагадаємо, сьогодні у Києві також надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста.

Додамо, в СБУ розповіли, що більшість повідомлень про замінування надходять з ОРДЛО і пострадянських країн.

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