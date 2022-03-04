Над Волновахою був збитий ворожий штурмовик Су-25

Підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил 4 березня збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Літак був збитий над Волновахою (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу штабу ООС.
"Сьогодні, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив житло мирних громадян і цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, Збройні Сили України ліквідували ворожий літак. Поблизу Волновахи в Донецькій області був збитий російський винищувач СУ-34.
Нагадавши, над містом Ірпінь (Київська область) був збитий ворожий літак Су-30.