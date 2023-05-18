НАТО впервые со времен "холодной войны" утвердит план на случай войны с РФ, - Reuters

В июле на Вильнюсском саммите лидеры НАТО должны утвердить тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времен "холодной войны" будут подробно описывать, как альянс ответит в случае российского нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Этот шаг означает фундаментальное изменение, ведь НАТО не видело необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы в течение десятилетий, даже во время войн в Афганистане и Ираке.

Однако учитывая, что самая кровавая с 1945 года война в Европе бушует прямо за ее границами в Украине, Альянс понимает, что он должен иметь все планирование задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Кремлем.

"Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки... Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - сказал один из высших военных чиновников НАТО адмирал Роб Бауэр.

Кроме этого, историк Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Ян Хоуп объяснил, что сейчас НАТО не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против РФ и ее союзников, ведь большинство из них сейчас являются членами НАТО.

"Мы не представляем типа войны, какой была "холодная война", когда силы союзников... подвергались бы ударам одновременно с широкомасштабными атаками Варшавского договора", - сказал он, указывая скорее на региональные конфликты, которые необходимо сдерживать быстро с помощью развертывания сил.

Напомним, на днях Россия перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с начала полномасштабного вторжения в Украину количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Отметим, что обе страны входят в НАТО.

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