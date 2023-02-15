Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

При этом российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района в Крыму для утаивания числа погибших противник применяет сжигание.

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