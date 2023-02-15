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Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

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Украина, Среда 15 февраля 2023 08:14
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 15 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 139770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3290 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6507 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2303 (+4) ед,
  • РСЗО - 466 (+0) ед,
  • средства ПВО - 236 (+2) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2011 (+0),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5161 (+6) ед,
  • специальная техника - 219 (+1)

Как сообщалось, артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

При этом российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района в Крыму для утаивания числа погибших противник применяет сжигание.

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