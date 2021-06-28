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Volkswagen планує відмовитися від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

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Німеччина, Понеділок 28 червня 2021 00:42
Volkswagen планує відмовитися від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння Фото: Volkswagen припинить продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німецький автоконцерн Volkswagen планує припинити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) в Європі до 2035 року. Про це заявив член правління, відповідальний за продажі марки Клаус Цельмер.

Його цитує газета Münchner Merkur.

За словами Зеллмера, найпізніше до 2050 року асортимент Volkswagen буде складатися тільки з машин, що не виробляють CO2.

"Ми поставили перед собою дуже чіткі цілі. У Європі ми відмовимося від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в період з 2033 по 2035 рік, в США і Китаї - трохи пізніше", - зазначив Цельмер.

У Європі компанія прагне до 2030 року довести частку електромобілів в загальному обсязі продажів до 70%. Передбачається, що це підготує компанію до можливого подальшого посилення обмежень на викиди.

Раніше Європейська комісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства. У ЄК вважають, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію в розробці технологій з очищення викидів бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.

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