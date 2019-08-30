Волкер заявив про підтримку США нового Кабміну України

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер привітав новопризначений Кабмін України і запевнив у підтримці на шляху реформ і відновленні територіальної цілісності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter

"Вітаємо прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка та весь Кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав Курт Волкер.

Нагадаємо, увечері в четвер, 29 серпня, Верховна рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів, перед цим відправивши у відставку міністрів Кабміну Володимира Гройсмана.

На посаду прем'єр-міністра нового Кабміну ВР призначила Олексія Гончарука.

Новий Кабінет міністрів України вже 29 серпня, проведе своє перше засідання. Президент Володимир Зеленський заявив, що його команда обіцяла в стислі терміни стати до реальної роботи.