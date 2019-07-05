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Волкер: ключем до миру в Україні є виведення російських військ

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 14:52
Волкер: ключем до миру в Україні є виведення російських військ
Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, життя місцевого населення покращитися після відходу військ РФ з Донбасу

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер заявив, що ключем до миру в Україні є виведення російських військ. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Таким чином він прокоментував публікацію про річницю визволення Слов'янська та Краматорська.

"Чітке нагадування про те, що ключем до миру в Україні є виведення російських військ. Коли вони йдуть, настає мир і життя місцевих жителів стає краще", - написав він.

Нагадаємо, також раніше Волкер заявив, що Росія повинна внести свій внесок у досягнення миру на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Волкером під час візиту в Канаду. Так, Зеленський подякував Волкера за все, що особисто він і адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні. Також український президент підкреслив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях досягнення миру на Донбасі.

У той же час Зеленський додав, що Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту.

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Новини України ДонбасКурт Волкер
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