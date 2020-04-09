Волкер: якщо в Україні продовжиться упереджене правосуддя, країна не матиме перспектив

Україна не матиме перспектив розвитку, якщо нинішня влада буде продовжувати вибіркове правосуддя та захищатиме інтереси окремих олігархів. Про це написав американський дипломат, колишній спецпредставник Дерджепу США по Україні Курт Волкер в статті для Центру аналізу європейської політики (CEPA), передає РБК-Україна.

Волкер зазначає, що голосування Верховної Ради України за закон про банки, який виключає можливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, є моментом істини для президента Володимира Зеленського.

"У той час, коли коронавірус посилює вплив на країну, Рада повинна остаточно схвалити банківське законодавство для вивільнення близько 8 млрд доларів США з боку Міжнародного валютного фонду та надалі 1,5 млрд доларів США з інших джерел", - зазначає Волкер.

Американський дипломат нагадав, що у 2019 році економічне становище України було міцним завдяки реформам, які відбувалися протягом 2014-2019 років.

"Україна істотно покращила фінансове становище, продовжила складні реформи, зміцнила свій імідж в очах іноземних інвесторів та заклала підгрунтя для стрімкого зростання. Україна вперше з часів незалежності 1991 року почала випереджати глобальні ринки", - наголошує Волкер.

Він також додає, що 2020-й став роком важкого виклику.

"Фінансове становище України суттєво погіршилось. Заміна молодої відданої команди реформаторів новими обличчями - деякі з яких виявилися пов’язаними з антиреформаторськими олігархами - шокувала ринки. Заміна Генерального прокурора, який заслужив високу повагу за боротьбу з корупцією, лише посилила існуючі занепокоєння. У результаті значно зросли витрати на запозичення, а над економікою країни почали збиратися темні хмари. І раптом, коли глобальні ринки почали падіння через коронавірус, українська економіка падала ще швидше", - аналізує Волкер.

Він зауважує, що вирішальним є бачення та курс, який впроваджує президент Зеленський. Волкер називає позитивним сигналом голосування за земельний закон і відзначає конструктивну роль проєвропейської парламентської опозиції.

"Особливо слід відзначити, що партія "Європейська солідарність" колишнього президента Порошенка підтримала проект влади щодо земельної реформи та гарантувала його схвалення. Важливо об’єднати всі прореформаторські та проєвропейські політичні сили в країні, а також уникати внутрішніх міжусобиць та появи політично вмотивованих переслідувань", - наголошує Курт Волкер.

Він також зазначає, що міжнародні фінансові інститути - МВФ, Світовий банк та Європейський Союз - готові допомогти Україні подолати кризу.

"МВФ збільшив свій пакет допомоги з 5 до 8 млрд доларів США, Світовий банк пропонує 1 млрд доларів США, а Євросоюз - ще 500 млн євро. Щонайменше 2 млрд доларів США МВФ готовий виділити майже невідкладно, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом. Без цієї фінансової підтримки та "знаку якості" реформ від МВФ фінансове становище України буде погіршуватися швидше, ніж зараз", - заявив Волкер.

Саме для цього Верховна рада має ухвалити банківське законодавство, вважає Волкер.

"Українські платники податків вже сплатили одного разу, коли при порятунку банку після колишніх власників недорахувалися мільярдів доларів США. Ані українські платники податків, ані міжнародні фінансові організації, які їх підтримують, не повинні більше нічого платити. Отримання фінансової підтримки від МВФ та інших джерел стане також важливим у світлі триваючої російської агресії. Чим сильнішою стане Україна, тим швидше настане день миру", - переконаний американський дипломат.

Він наголошує, що ухвалення земельної реформи та банківського законодавства стане маркером - чи рухається Україна шляхом євроінтеграції, реформ та верховенства права.

"Україні все ще потрібне незалежне та кваліфіковане судочинство, кваліфіковані та неупереджені Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань, антитрастове законодавство та впровадження механізмів для врегулювання ролі олігархів, а також відкриття економічних секторів для конкуренції та зовнішніх інвестицій. Відкритість України світу та зміцнення верховенства права можуть прискорити економічне зростання. Натомість, Україна, яка продовжує потерпати від упередженого правосуддя та захисту окремих олігархів ніколи не розкриє свій потенціал", - застерігає Курт Волкер.

Нагадаємо, раніше в The New York Times писали, що кримінальні провадження проти п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка - мають ознаки політично мотивованої помсти Володимира Зеленського, який таким чином наслідує Віктора Януковича.