Волкер: РФ не виконує свої зобов'язання в рамках мінських угод

Постійний представник Сполучених Штатів Америки в НАТО Курт Волкер заявив, що Російська Федерація не виконує свої зобов'язання в рамках мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Гордон".

За його словами, мінські угоди визначають, що Україна відновить контроль над визнаної кордоном з Росією.



"Мінські угоди, в першу чергу, визначають, що Україна відновить контроль над визнаної світом кордоном з Росією і що територія буде повернуто під суверенітет. Це критично важливо: коли мінські угоди будуть реалізовані, територія буде повернена Україні", - зазначив дипломат.

Також він додав, що якщо РФ створить умови у сфері безпеки, то в України з'являються деякі зобов'язання.

"Забезпечення безпеки, висновок важкого озброєння, припинення вогню, розформування незаконних збройних груп, виведення іноземних, тобто російських збройних сил. Якщо Росія погодиться на вищезазначене, створить умови у сфері безпеки, то і в України з'являються деякі зобов'язання. Місцеві вибори, особливий статус для території, амністія. Все це може бути досягнуто без будь-якого політичного збитку для України, у вигляді тимчасового особливого статусу", - заявив Волкер.

Також Волкер вважає, що мінські угоди - єдине рішення, при якому російські влади визнають, що мова йде про території України.

"Я не вірю, що мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні. Насправді це єдине з існуючих рішень, при якому Росія буде визнавати, що мова йде про територію України. З допомогою цих угод ми зможемо почати на ній відновлення суверенітету України", - сказав дипломат.

Крім того, представник США зазначив, що РФ підписала угоди, однак не виконує їх.

"Не думаю, що проблема в угодах. Проблема у прийнятті Росією відповідальності за їх виконання. Росія підписала Мінські угоди, в результаті чого у неї є зобов'язання. Але вона не виконує їх. Якби було інакше, якби у неї було бажання їх виконувати, ми б побачили досить швидкий прогрес в цьому напрямку", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Курт Волкер заявив, що помічник президента РФ Владислав Сурковов не та людина, яка приймає рішення. Він вважає, що той чітко дотримується протоколу.

Крім того, Волкер прокоментував можливість ослаблення міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Він запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, будуть залишатися настільки довго, наскільки Росія буде продовжувати окупацію півострова.