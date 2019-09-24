Волкер: Сурков не та людина, яка приймає рішення

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

У той же час, Волкер вважає Суркова "підходящою людиною" для обговорення ситуації на Донбасі

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурковов не та людина, яка приймає рішення. Про це заявив спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Гордон".

Волкер вважає, що Сурков чітко дотримується протоколу.

"Це не та людина, яка приймає рішення. У загальному і цілому, звичайно ж, приймає президент Путін. Я думаю, що Сурков віддано передає те, що хоче Путін, на протязі всієї нашої взаємодії", - сказав він.

Волкер повідомив, що їх зустріч незабаром відбудеться. Він вважає Суркова "підходящою людиною" для обговорення ситуації на Донбасі.

"Населення (Донбасу, - ред.) страждає від цього конфлікту кожен день. Тисячі людей загинули, ще тисячі отримали поранення. Ті, хто все ще там живе, відчувають щоденні труднощі. Якщо ми хочемо покращити життя цих людей, нам потрібно покласти край конфлікту. Для цього нам потрібно взаємодіяти з Росією. І Сурков - саме той чоловік, якого призначили саме для цієї мети", - вважає Волкер.

РБК-Україна писало, що Волкер найближчим часом зустрінеться з Сурковим. Адміністрації США і Росії ведуть переговори про дату і час зустрічі.

Нагадаємо, Волкер прокоментував можливість ослаблення міжнародних санкцій проти Росії. Він запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, будуть залишатися настільки довго, наскільки РФ буде продовжувати окупацію півострова.