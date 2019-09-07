Волкер сподівається на подальший обмін полоненими між Україною і РФ

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Також Волкер висловив надію на припинення вогню на Донбасі і повне здійснення мінських угод

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сподівається на подальший обмін політв'язнями, припинення вогню на Донбасі і повне здійснення мінських угод. Про це він написав у Twitter.

За словами Волкера, обмін повинен послужити імпульсом для подальшого звільнення політв'язнів.

"Дуже приємно бачити повернення українських моряків додому і обмін полоненими між Україною і Росією! Сподіваюся, що це послужить імпульсом для подальшого обміну ув'язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного здійснення мінських угод", - написав він.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся сьогодні, 7 вересня, в Україну повернулися 35 утримуваних осіб.

За даними адвоката звільнених українських моряків Миколи Полозова, на території Російської Федерації і окупованого Криму незаконно утримують ще більше сотні українських громадян. Зокрема, російська влада продовжує утримувати понад 100 незаконно засуджених українців. Полозов висловив надію, що всі незаконно засуджені російськими властями українські громадяни будуть звільнені у рамках подальшого виконання мінських угод.