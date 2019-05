Волкер поінформував Білий дім про поїздку на інавгурацію Зеленського

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волкера в Twitter.

За словами Волкера, він бачить можливості для просування спільних інтересів України і США.

"Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США", - написав Волкер.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy's inauguration. There is an window of opportunity to advance shared + interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E