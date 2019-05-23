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Волкер поінформував Білий дім про поїздку на інавгурацію Зеленського


За словами Волкера, він бачить можливості для просування спільних інтересів України і США

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волкера в Twitter.

За словами Волкера, він бачить можливості для просування спільних інтересів України і США.

"Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США", - написав Волкер.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації прийняв присягу на вірність Україні. Принесення присяги відбулося під час урочистого засідання Верховної ради.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер подякував за співпрацю п'ятого президента України Петра Порошенка і висловив сподівання на спільну роботу з новообраним президентом країни Володимиром Зеленським.

 

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