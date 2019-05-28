Волкер закликав РФ негайно звільнити українських моряків

США закликають Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити українських моряків. Про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ході інтернет-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Волкер нагадав, що РФ атакувала українські кораблі в Керченській протоці і захопила моряків.

"Ми повністю підтримує рішення трибуналу, і для Росії немає ніяких законних підстав продовжувати утримувати цих моряків. З ними повинні звертатися як з представниками іноземних урядових збройних сил. Немає підстав утримувати їх Росії. Ми закликаємо (Росію, - ред.) негайно їх звільнити", - заявив він.

При цьому він констатував, що у Росії немає намірів виконувати це рішення Трибуналу, і немає "ніяких сил", які змусять це зробити.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС України Олена Зеркаль зазначила, що МЗС України підготував дипломатичну ноту до РФ, яку в понеділок, 27 травня, направили в МЗС РФ. У документи йдеться про те, яким чином Україна може забрати кораблі, захоплені Росією в Керченській протоці, і коли українські консули зможуть забрати українських військовополонених моряків.