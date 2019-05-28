Україна буде домагатися зміни статусу Керченської протоки

Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Протока може стати міжнародною для протидії спекуляціям з боку РФ

Міністерство закордонних справ України буде домагатися зміни статусу Керченської протоки, щоб зробити його міжнародним. Про це сказала заступник глави МЗС України Олена Зеркаль в інтерв'ю радіо "НВ".

За її словами, такий крок дозволить позбутися від спекуляцій з боку Російської Федерації, оскільки протокою в якості транзитного шляху користуються кораблі різних країн світу.

"Дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародного протоки. Це зніме дуже багато питань, які до сих пір існують, і правової невизначеності в тому числі, і питання спекуляцій Російської Федерації про статус Керченської протоки як внутрішньої протоки", - сказала Зеркаль.

Посилаючись на Конвенцію ООН з морського права, прийняту в 1982 році, Зеркаль зазначила, що країни, які межують з протокою, не можуть дискримінувати будь-яким чином кораблі інших держав, що використовують протоку для транзиту, не повинні перешкоджати транзитному проходу або припиняти його.

Заступник голови МЗС також зазначила, що розривати угоду з Росією про статус Керченської протоки, укладену в 2003 році, Україна не має наміру, оскільки це базовий документ, в якому вказується необхідність забезпечення свободи судноплавства.

Нагадаємо, Зеркаль також раніше зазначила, чо МЗС України підготував дипломатичну ноту до РФ, яку в понеділок, 27 травня, направили в МЗС РФ. У документі йдеться про те, яким чином Україна може забрати кораблі, захоплені Росією в Керченській протоці, і коли українські консули зможуть забрати українських військовополонених моряків.

Додамо, 25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися в Одесу після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими.

Нещодавно, 25 травня, Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків.