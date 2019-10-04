Волкер застерігав Джуліані від надмірної довіри українським джерелам по справі Байдена, - WP

Курт Волкер, який раніше обіймав посаду спецпредставника Держдепартаменту США по Україні, радив адвокатові глави Білого дому Дональда Трампа Рудольфу Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байденів. Про це пише газета The Washington Post.

У ході свідчень в Палаті представників Конгресу США Волкер заявив, що до інформації про колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера потрібно ставитися з недовірою.

"Волкер розповів, що застерігав Джуліані від отримання інформації, що не викликає довіру, від українських політичних фігур про діяльність Байдена і його сина в Україні. Волкер закликав адвоката Трампа бути обережніше з джерелами, включаючи колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна", - розповіли два джерела, присутніх на засіданні в Конгресі.

Крім того, за даними джерел, Волкер і інші співробітники Держдепартаменту рекомендували українським політикам уникати американських колег, інакше, у разі звинувачень у втручанні, це зашкодить Україні в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватне листування з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий поговорити з Єрмаком. У листуванні Волкер попросив адвоката Трампа повідомити, коли той буде в Мадриді.