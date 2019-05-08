Волкер запропонував договірний обмін утримуваними між Україною і РФ

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер розповів про варіант обміну полоненими між Україною і Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відповідаючи на питання про те, чи вважає він здійсненною ідею новообраного президента України Володимира Зеленського про обмін утримуваних за принципом "всіх на всіх", Волкер заявив:

"Це було б приголомшливо. Це той крок, який Україна послідовно пропонувала і при президенті Порошенко. Російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими. Думаю, з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці в листопаді 2018 року".

На його думку, потім міг би наслідувати договірної обмін утримуваними між Україною і Росією.

"Є ще ряд пропозицій, зокрема тривале припинення вогню, яке тривало б довше, ніж все, що було до цього моменту. Подальше відведення важкого озброєння також було б дуже хорошим кроком. Ще одним кроком вперед було б забезпечення дійсно безпечного проходу на кількох діючих КПП через лінію розмежування. І багато іншого, що обговорювалося раніше, але ніколи не було виконано. Можливо, зараз є шанс знову повернутися до цього", - припустив він.

Нагадаємо, раніше Україна пропонувала Росії 30 березня провести обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян. Тоді повідомлялося, що Україна готова забрати 19 українців з окупованих територій і помилувати 72 сепаратиста.

Раніше повідомлялося, що головною темою можливих переговорів майбутнього президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна стало б врегулювання на Донбасі.