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Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу


Волкер зазначив необхідність миротворчої операції на Донбасі

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер назвал восстановление суверенитета Украины целью цивилизованного мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Глава МИД Украины Арсен Аваков презентовал в Институте мира США стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

Во время круглого стола Волкер отметил, что цель цивилизованного мира - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За годы российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны и больше всего внутренне перемещенных лиц со времен Второй мировой. Мы все должны обеспечивать безопасность в Европе и не должны позволить менять границы других государств. Россия отрицает свое участие в конфликте, но по нашей информации российские офицеры занимают там руководящие должности, российские контрактники воюют. Кремль постоянно осуществляет разведку на территории Украины, однако утверждает, что участниками конфликта являются Украина и сепаратисты", - сказал Волкер.

Он отметил необходимость миротворческой операции на Донбассе. Волкер считает, что РФ "не позволит Украине вернуться на свои временно оккупированные территории. Основная цель РФ - контроль над Украиной и недопущение интеграции в Европу".

Напомним, ранее Волкер заявлял, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно нарушает минские соглашения.

Добавим, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе поддерживает работу всех форматов, которые могут способствовать политическому урегулированию ситуации на Донбассе. 

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