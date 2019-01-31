Волкер назвав терміни наступної зустрічі у нормандському форматі

Зустріч пройде в Парижі через кілька тижнів

Следующая встреча в нормандском формате по Донбассу запланирована через несколько недель в Париже (Франция). Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Прямой".

Он отметил, что недавно был телефонный звонок между Францией, Германией, Украиной и Россией в рамках нормандского формата. Стороны обсуждали процесс имплементации минских договоренностей после нового года.

"И это была абсолютно бесполезный разговор - от этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственное, что была запланирована встреча, которая состоится через несколько недель в Париже, чтобы встретиться лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - отметил Волкер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украина, Германия и Франция согласуют реальную повестку дня по урегулированию на Донбассе.

Отметим, ОБСЕ обещает поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс.