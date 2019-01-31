Волкер назвав терміни наступної зустрічі у нормандському форматі

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Зустріч пройде в Парижі через кілька тижнів

Наступна зустріч в нормандському форматі по Донбасу запланована через кілька тижнів у Парижі (Франція). Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що нещодавно був телефонний дзвінок між Францією, Німеччиною, Україною і Росією в рамках нормандського формату. Сторони обговорювали процес імплементації мінських домовленостей після нового року.

"Це була абсолютно безрезультатна розмова - від цього телефонного дзвінка не було жодного прогресу. Єдине, що було заплановано зустріч, яка відбудеться через кілька тижнів у Парижі, щоб зустрітися особисто і побачити, чи є якийсь прогрес", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україна, Німеччина і Франція погодять реальний порядок денний щодо врегулювання на Донбасі.

Зазначимо, ОБСЄ обіцяє підтримку в разі направлення миротворців ООН на Донбас.