Волкер назвав план Сайдіка по Донбасу реалізацією мінських угод

Волкер впевнений, що Сайдік намагається знайти способи співробітництва ООН і ОБСЄ по Донбасу

План представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию на Донбассе является воплощением минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Прямой".

Волкер отметил, что Сайдик имеет определенные идеи о сотрудничестве ООН и ОБСЕ в вопросе урегулирования на Донбассе.

"Я знаю, что у него есть идеи для воплощения. Я бы сказал, что это предложение или концепция находится в пределах имплементации минских договоренностей", - подчеркнул он.

В то же время Волкер отметил, что "минские соглашения хороши на бумаге, но их не воплотили в действительность". Они не были реализованы в полной мере, в том числе потому, что Россия никогда не соблюдала полное прекращение огня и не отвела вооружения.

"Это (план Сайдика, - ред.) воплощение, а не замена "Минску". Минские договоренности существуют, и важно, чтобы они были реализованы. Как я это понимаю, речь идет о том, чтобы найти пути их воплощения", - добавил Волкер.

Отметим, Мартин Сайдик предлагает Евросоюзу создать Агентство по восстановлению Донбасса, а также выступает за совместную работу ОБСЕ и ООН для проведения местных выборов. Он также предлагает уточнить положения минских соглашений.

Напомним, ранее Сайдик подчеркнул приверженность минским соглашениям и заявил об их безальтернативности.

До этого Сайдик опроверг слова главы МИД Украины Павла Климкина о совместной с ООН миссии на Донбассе.